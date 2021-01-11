11.01.2021, 19:03
В Нарве утвердили новый состав горуправы. В городе вновь появился вице-мэр
В понедельник, 11 января, на заседании Нарвского горсобрания член Партии реформ Сергей Горлач стал вице-мэром, передает rus.err.ee.
В понедельник, 11 января, на заседании Нарвского горсобрания член Партии реформ Сергей Горлач стал вице-мэром, передает rus.err.ee.
Должности вице-мэра в Нарве не было с апреля 2019 года. Перед новым вице-мэром стоят задачи курировать три департамента: развития и экономики, городского хозяйства, архитектуры и городского планирования.
Зарплата Сергея Горлача на посту вице-мэра Нарвы составит 3161 евро в месяц.
Членами городской управы остались Елена Голубева (глава финансового департамента), Елена Васильева (руководитель департамента соцпомощи) и Виктория Лутус (заведующая отделом культуры в мэрии Нарвы).
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
В Эстонии опубликовали список побочных эффектов от вакцины Pfizer
Кому не грозит тяжелая форма COVID-19, рассказал вирусолог
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса
Немецкий врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии