11.01.2021, 19:03

В Нарве утвердили новый состав горуправы. В городе вновь появился вице-мэр


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NarvaFoto: Tiit Blaat

В понедельник, 11 января, на заседании Нарвского горсобрания член Партии реформ Сергей Горлач стал вице-мэром, передает rus.err.ee.

Должности вице-мэра в Нарве не было с апреля 2019 года. Перед новым вице-мэром стоят задачи курировать три департамента: развития и экономики, городского хозяйства, архитектуры и городского планирования.

Зарплата Сергея Горлача на посту вице-мэра Нарвы составит 3161 евро в месяц.

Членами городской управы остались Елена Голубева (глава финансового департамента), Елена Васильева (руководитель департамента соцпомощи) и Виктория Лутус (заведующая отделом культуры в мэрии Нарвы).

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