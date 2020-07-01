В Нарве улица по-прежнему носит имя коммунара, казнившего десятки нарвитян

Еще в мае 2003 года совет по топонимам при правительстве Эстонии рекомендовал властям Нарвы переименовать две улицы в городе, носящие имена коммунаров, своими приказами казнивших людей в годы Эстляндской трудовой коммуны.

Как отмечают специалисты-историки, во время Освободительной войны Нарва находилась под властью коммуны, представители которой — латыш Анс Дауман (Дауманис) и эстонец Альберт-Аугуст Тийманн распорядились казнить десятки неповинных людей.

В апреле 2019 года совет по топонимам вновь направил властям Нарвы письмо, в котором сообщил, что данные названия улиц неуместны и их нужно изменить.

По словам члена Нарвского городского собрания Тармо Таммисте, мэр Нарвы Алексей Евграфов вновь отозвал соответствующий законопроект. Данный законопроект был готов еще в 2018 году и предусматривает переименование улицы Даумана в "Кивилинна" и возвращение улице Тиймана названия "Солдина".