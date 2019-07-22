В Нарве участились случаи ДТП с участием детей. Полиция приглашает всех на День безопасности дорожного движения!
24 июля в 17:00 в Пляжном здании на Липовой Ямке пройдет ”День безопасности дорожного движения”.
24 июля в 17:00 в Пляжном здании на Липовой Ямке пройдет ”День безопасности дорожного движения”.
Как сообщает полиция, в Нарве участились случаи ДТП с участием юных велосипедистов.
Последние случаи на территории, которую обслуживает Нарвское отделение полиции:
21 июля 10-летний велосипедист наехал в Нарве на 2-летнюю девочку, ее доставили в больницу.
20 июля в ДТП попала 9-летняя велосипедистка, которую сбил автомобиль Volkswagen Touareg на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобилем управляла 28-летняя женщина. Все подробности ДТП выяснит делопроизводство.
Вечером 15 июля с Силламяэ на нерегулируемом перекрестке 69-летний велосипедист не уступил дорогу ехавшему по главной дороге 12-летнему велосипедисту, из-за этого ребенку пришлось резко затормозить и он упал. Ребенка доставили в Нарвскую больницу.
В этом году в Ида-Вирумаа в различных ДТП пострадало 11 велосипедистов, из них семеро - в возрасте от 8 до 14 лет. Из этих ДТП июне и июле произошло 6 случаев, в которых пострадало четыре ребенка в возрасте от 8 до 12 лет.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Открытое письмо Соловьёву взорвало Интернет
СМИ узнали, зачем на горевшей подлодке были офицеры
Армения должна сделать все, чтобы выдать убийцу России - Симоньян
Шанса нет? Валуев на грани смерти?