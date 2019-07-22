В Нарве участились случаи ДТП с участием детей. Полиция приглашает всех на День безопасности дорожного движения!

Как сообщает полиция, в Нарве участились случаи ДТП с участием юных велосипедистов.

Последние случаи на территории, которую обслуживает Нарвское отделение полиции:

21 июля 10-летний велосипедист наехал в Нарве на 2-летнюю девочку, ее доставили в больницу.

20 июля в ДТП попала 9-летняя велосипедистка, которую сбил автомобиль Volkswagen Touareg на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобилем управляла 28-летняя женщина. Все подробности ДТП выяснит делопроизводство.

Вечером 15 июля с Силламяэ на нерегулируемом перекрестке 69-летний велосипедист не уступил дорогу ехавшему по главной дороге 12-летнему велосипедисту, из-за этого ребенку пришлось резко затормозить и он упал. Ребенка доставили в Нарвскую больницу.

В этом году в Ида-Вирумаа в различных ДТП пострадало 11 велосипедистов, из них семеро - в возрасте от 8 до 14 лет. Из этих ДТП июне и июле произошло 6 случаев, в которых пострадало четыре ребенка в возрасте от 8 до 12 лет.