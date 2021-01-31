В Нарве состоялась акция в поддержку Алексея Навального

Пикет прошел на Петровской площади, после чего митингующие, около 10 человек, отправились к российскому консульству по адресу Кирику, 8. Возле консульства участники акции прокричали лозунги "За нашу и вашу свободу" и "Свободу Навальному", а затем разошлись.

Первая подобная акция в Нарве состоялась неделю назад.

"Мы встречались на прошлой неделе, но Навального не освободили. В четверг российский суд принял незаконное решение о продлении задержания.

Каждый может разделять или не разделять политические взгляды Алексей Навального - лидера оппозиции России, но мы убеждены, что покушение на жизнь человека недопустимо. Также недопустимо что невиновный человек находится под стражей по основаниям, уже отмененным Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Ни в одной цивилизованной стране такое невозможно.

Требуя немедленного освобождения Алексея, выступаем за демократические перемены в России, защищаем права человека и требуем от ЕС и других стран оказать на Кремль решительное давление, чтобы тот прекратил препятствовать представителям оппозиции реализовывать свои гражданские права и свободы. Мы требуем привлечь к ответственности всех лиц, связанных с преступлениями против представителей оппозиции", - такой пост накануне был размещен на аккаунте Narva Meediaklubi MTÜ в FB .