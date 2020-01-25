В Нарве собирают подписи за закрытие муниципальной газеты Narva Linnaleht

На сегодня в городе существует ряд других местных печатных изданий, которые принадлежат частным предпринимателям. По мнению городских чиновников и депутатов правящей фракции, услуги данных изданий для города являются платными и достаточно дорогими. На сегодня известно, что в 2019 ЦУ ”Нарвская городская газета” правящей фракцией было выделено 145 000 евро из городского бюджета. Дополнительно к этим средствам доход от рекламы из городских департаментов составил 6411 евро, а так же согласно данных отчета бывшего члена совета ЦУ ”Нарвская городская газета” Андруса Тамма учреждение заработало 90 000 евро от другой рекламы. Таким образом, для существования ”Нарвской городской газеты” необходимо как минимум 241 411 евро в год. Напомним, что городские объявления и реклама и ранее печатались в нарвских СМИ, и стоило это городу в среднем около 30 000 евро в год.

Необходимость муниципального печатного издания ”Нарвская городская газета” правящая власть аргументирует ограниченностью возможностей городских учреждений в информировании жителей города и недостаточным объемом площадей в других газетах. Листая номера выпусков ”Нарвской городской газеты”, мы видим, что на 7 страницах размещается ТВ-программа, а другие материалы еженедельно публикуются с широким 1,5-межстрочным интервалом и более крупным шрифтом. Очевидно, что газета имеет мало контента, и это единственный способ объяснить технические параметры печатного текста. А наличие ТВ-программы на четверть оплачиваемого налогоплательщиками объема страниц является лишь уловкой задержать пропагандистские ”посылы” на столе читателя в течение недели.

Еще один из аргументов в пользу собственной городской газеты — своевременность подачи информации, ”что часто не исполняется при заказе услуг” другими изданиями. Едва ли секрет, что печатная версия ”Нарвской городской газеты” попадает в ящики каждую неделю в пятницу утром — одновременно с газетой ”Город”, которую каждый нарвитянин, а так же житель окрестностей Нарвы, может обнаружить в своем почтовом ящике вот уже в течение 16 лет и так же абсолютно бесплатно.

Недоумение вызывает ссылка правящей власти в Нарве к подаче информации и принципах ее разумности еще и по части тиража: к примеру, тираж, действующей с 2004 года на момент создания городской газеты (2018г.) составляет 32 500 экземпляров, тогда как ”Нарвская городская газета” выходит в количестве 30 500.

Исходя из вышесказанного, считаем, что описанные в проекте решения цели созданного целевого учреждения ”Нарвская городская газета”, а именно — издание газеты и ее бесплатная доставка жителям города, в достаточной мере достигаются другими печатными изданиями города, зачастую более качественно и профессионально. Деятельность ЦУ ”Нарвская городская газета” и его печатное издание являются расточительством городского бюджета и нецелесообразным расходованием средств налогоплательщиков Нарвы.