В Нарве снова состоится благотворительный рождественский забег

Благотворительный рождественский забег уже стал хорошей семейной традицией. Помимо короткой дистанции, которую способны преодолеть практически все, это — отличная возможность сделать перед праздниками доброе дело. Целью забега этого года является сбор средств для НКО Ayuda, которое уже больше семи лет спасает и помогает животным, нуждающимся в заботе, любви и новом доме.

”Все началось с лошадей, так появился первый в Эстонии приют для них. В дальнейшем помощь начали получать собаки, кошки и другие домашние животные. На данный момент к нам попадают и дикие животные.” — описывает историю создания Ayuda руководители приюта. Для содержания всех подопечных, на базе приюта был создан мини-зоопарк — Päite loomapark, в котором можно увидеть и даже пообщаться с самыми разнообразными животными.

Сейчас НКО Ayuda постепенно расширяется, чтобы иметь возможность оказывать помощь большему количеству животных. И мы можем им в этом помочь! Достаточно прийти 15 декабря на аллею улицы Пушкина и принять участие в мероприятии, обязательным атрибутом которого является рождественский аксессуар, шапочка или костюм.

План мероприятия:

11:00-12:15 регистрация на месте

12:00 рождественская ZUMBA — разминка

12:15 Детские забеги 200 m

12:30 Основной старт 3 km без замера времени

Награждение:

- Все участники забега получат маленький подарок;

- Все дети — участники детских забегов получат сладкий приз;

- После забега состоится лотерея от спонсоров забега!

Плата за участие от 5 евро (вся сумма будет передана НКО Ayuda). При желании и возможности можно пожертвовать и сумму больше этой. Детский забег — бесплатно!