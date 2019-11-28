В Нарве снова состоится благотворительный рождественский забег
Традиционный нарвский благотворительный рождественский забег состоится в воскресенье, 15 декабря 2019. Старт и финиш забега на аллее улицы Пушкина.
Традиционный нарвский благотворительный рождественский забег состоится в воскресенье, 15 декабря 2019. Старт и финиш забега на аллее улицы Пушкина.
Благотворительный рождественский забег уже стал хорошей семейной традицией. Помимо короткой дистанции, которую способны преодолеть практически все, это — отличная возможность сделать перед праздниками доброе дело. Целью забега этого года является сбор средств для НКО Ayuda, которое уже больше семи лет спасает и помогает животным, нуждающимся в заботе, любви и новом доме.
”Все началось с лошадей, так появился первый в Эстонии приют для них. В дальнейшем помощь начали получать собаки, кошки и другие домашние животные. На данный момент к нам попадают и дикие животные.” — описывает историю создания Ayuda руководители приюта. Для содержания всех подопечных, на базе приюта был создан мини-зоопарк — Päite loomapark, в котором можно увидеть и даже пообщаться с самыми разнообразными животными.
Сейчас НКО Ayuda постепенно расширяется, чтобы иметь возможность оказывать помощь большему количеству животных. И мы можем им в этом помочь! Достаточно прийти 15 декабря на аллею улицы Пушкина и принять участие в мероприятии, обязательным атрибутом которого является рождественский аксессуар, шапочка или костюм.
План мероприятия:
11:00-12:15 регистрация на месте
12:00 рождественская ZUMBA — разминка
12:15 Детские забеги 200 m
12:30 Основной старт 3 km без замера времени
Награждение:
- Все участники забега получат маленький подарок;
- Все дети — участники детских забегов получат сладкий приз;
- После забега состоится лотерея от спонсоров забега!
Плата за участие от 5 евро (вся сумма будет передана НКО Ayuda). При желании и возможности можно пожертвовать и сумму больше этой. Детский забег — бесплатно!
Если вы не можете принять участие, но хотите поддержать НКО Ayuda, то можно перевести деньги на их счет:
SEB — EE851010220214610221
Swed — EE452200221056484378
Пояснение: annetus и ваш isikukood
Мероприятие организует спортивный клуб Мотус.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Семью защитника сборной России обвинили в похищении детей
Apple выпустит iPhone 12 Pro и 12 Pro Max с новым дисплеем
Опубликован прогноз на грядущую зиму
Кошмар «Русского богатыря». Нокаут за секунду до конца боя