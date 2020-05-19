В Нарве школьники шили маски, спасая от вируса себя и всю Эстонию

Проводившаяся в Эстонии с 20 апреля по 10 мая толока ”Сделаем!” стала одной из акций, призванных внедрять новые социальные нормы в сознание людей. Всего в рамках акции по всей Эстонии, сообщили организаторы, состоялось 348 толок, в ходе которых было сшито свыше 7100 масок. Шили маски в том числе и в Нарве, пишет "Виру Проспект".
Как уже сообщалось, в этом году традиционная толока Дня полезных дел ”Сделаем!” проходила необычным способом: ее участники у себя дома шили маски из ткани, которые можно использовать для защиты дыхательных путей от инфекции. Если каждая маска будет использоваться 3 часа, то сшитые в ходе акции более 7 тысяч масок можно будет носить свыше 21 тысячи часов.
А достоинство многоразовой маски, в отличие от одноразовой, заключается в том, что постирав маску, а затем обработав утюгом с паром, ее можно носить вновь и вновь. По словам руководителя дня полезных дел ”Сделаем!” Тармо Тюйра, инициатива удалась, домашние толоки состоялись в разных местах по всей Эстонии и показали, что многие эстоноземельцы в условиях особого положения готовы нести гражданскую ответственность, проявляя заботу о себе и своих близких.
Шили на машинках и вручную
”Нарвская Газета” пообщалась с некоторыми нарвитянами, ставшими участниками прошедшей акции. В Нарвской гимназии Солдина, как сообщила учитель труда для девочек Елена Старшова, прошел конкурс по пошиву маски, участие в котором было добровольным. На приглашение изготовить защитную маску своими руками в любой технике откликнулись с десяток школьниц, в основном пятиклассниц. Чтобы выполнить интересное домашнее задание, которое не являлось обязательным, девочки смотрели мастер-классы и использовали информацию в интернете. Изготовленную маску каждая девочка использует сама.
Как рассказала учитель начальных классов Нарвской Православной гимназии Мария Рубан, толока по пошиву многоразовой маски в школе прошла по скайпу. В ней приняло участие 10 человек — ученики объединенного 1 и 2 класса, а также 5-го и 7-го. Работе предшествовала беседа о пользе масок. На сайте акции полезных дел посмотрели видео по их пошиву. Отличными помощниками самым маленьким участникам акции стали их родители. Каждый участник сделал по одной маске, которую дети сразу же захотели надеть. Те ребята, у которых дома не было швейной машинки, шили маски вручную. Для многих это было первое в их жизни швейное изделие, выполненное собственными руками.
Некоторые маски, отметила Марина, просятся на подиум высокой моды. Как, например, маска-чадра восточной красавицы, выполненная семиклассницей Ариной Николаевой, или маска-шарфик с элементами дизайнерской эстетики ее одноклассницы Елизаветы Гавриловой, а учитель труда этих девочек Жанна Пантелеева изготовила маску с эмблемой гимназии.
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