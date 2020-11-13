13.11.2020, 17:10

В Нарве с начала недели число зараженных коронавирусом подскочило почти на 100 человек


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Narva
NarvaFoto: Tiit Blaat

Нарвская горуправа обратилась к жителям города в связи с резким ростом в последние дни числа зараженных COVID-19 — с начала недели их число выросло почти на 100 человек.

В понедельник в Нарве было 139 зараженных, а по состоянию на 13 ноября число инфицированных в Нарве составляет уже 233 человека.

"Просим серьезно относиться к ситуации и избегать места скопления людей. Если нет возможности избежать посещения мест скопления людей, просим пользоваться маской в общественных местах или прикрывать рот шарфом, соблюдать дистанцию, мыть руки и соблюдать другие требования Департамента здоровья, которые помогут защититься от вируса", — говорится в обращении горуправы.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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