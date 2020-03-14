В Нарве работникам закрывшихся из-за ЧП городских учреждений будут платить 70% от зарплаты

"Закрываются все подведомственные учреждения городской управы. В первую очередь это спортивные холлы, Дом творчества, Дом народов — все места, которые позволяют собираться людям. Также было принято решение ограничить визиты иностранных гостей", — сказал мэр Нарвы Алексей Евграфов.

Сотрудникам закрытых учреждений город намерен платить заработную плату в размере 70% от оклада. Кроме того, Нарва рассматривает возможность продолжить обеспечение питанием детей.

В первую очередь речь идет о детях из малообеспеченных семей. Мэр Нарвы призывает горожан не поддаваться панике и обращается к руководству торговых центров с просьбой обратить внимание на подростков, которые в связи с закрытием школ могут собираться в торговых центрах.