14.03.2020, 16:04

В Нарве работникам закрывшихся из-за ЧП городских учреждений будут платить 70% от зарплаты

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Алексей Евграфов
Алексей ЕвграфовФОТО: Прийт Симсон

С 14 марта в Нарве закрываются все городские культурные и спортивные учреждения, а людям, вынужденно оставшимся без работы, с первого дня город будет компенсировать 70% от зарплаты, пишет "Виру Проспект".

"Закрываются все подведомственные учреждения городской управы. В первую очередь это спортивные холлы, Дом творчества, Дом народов — все места, которые позволяют собираться людям. Также было принято решение ограничить визиты иностранных гостей", — сказал мэр Нарвы Алексей Евграфов.

Сотрудникам закрытых учреждений город намерен платить заработную плату в размере 70% от оклада. Кроме того, Нарва рассматривает возможность продолжить обеспечение питанием детей.

В первую очередь речь идет о детях из малообеспеченных семей. Мэр Нарвы призывает горожан не поддаваться панике и обращается к руководству торговых центров с просьбой обратить внимание на подростков, которые в связи с закрытием школ могут собираться в торговых центрах.

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