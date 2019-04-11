В Нарве пройдут Дни петербургских театров

10 мая театр на Васильевском покажет спектакль ”Мещане” по пьесе М. Горького, вошедшей в золотой фонд мировой драматургии. Герои драмы совершают жизненный путь в сложных, переломных исторических условиях.

Кризис традиционной семьи, смена поколений, конфликты отцов и детей: модель семьи — как модель мира, утратившего связь времен. На сцене народный артист России Юрий Ицков, заслуженные артисты России Надежда Живодерова и Сергей Лысов и др.

11 мая главный гость театральных дней, театр Приют комедианта, с комедийным спектаклем ”Человек из Подольска” в постановке заслуженного деятеля искусств Воронежской области Михаила Бычкова.

Это спектакль для тех, кто постоянно чем-то недоволен — сырым климатом, скучной работой, безучастным мужем или женой, унылой жизнью. В спектакле герои примеряют роль эрудированных интеллектуалов с великой миссией — объяснить, как интересен и прекрасен мир рядового жителя одного московского спального района.

12 мая состоится постановка для детей ”Мой дедушка был вишней” Большого театра кукол. Спектакль по одноименной книге Анджелы Нанетти, вошедшей в список выдающихся книг для детей ”Белые вороны”, который был составлен Международной мюнхенской юношеской библиотекой.