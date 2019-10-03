В Нарве пройдет "Завтрак будущего" с президентом Керсти Кальюлайд

При OBJEKTе получили поддержку уже больше 15 предприятий, были реализованы различные программы развития творческого предпринимательства: программа развития модных брендов Creative Narva, программа для театров TEATRIKUS и для разработки аудиовизуальных проектов TV Beats. В наступающем сезоне среди всего прочего запускаются мастер-классы сервис-дизайна и творческие вечера, стартап-программа для молодежи Spinner и лагерь для изучения технология для детей Tech Heroes. Творческим фирмам и стартапам предлагаются программы инкубации с персональным менторством, а для крупных предприятий — партнерство в рамках проектов в области инноваций и дигитализации. Запускается и программа Boost North — разработанная специально для Нарвы в сотрудничестве с самым крупным акселератором Балтии Startup Wise Guys, чтобы помочь развитию начинающих предпринимателей.

Среди оснащения мультимедийного центра OBJEKT есть и комплекты виртуальной реальности, и система захвата движения motion capture, интерактивные проекции, станции для анимации, 3D-моделирования и пост-продакшена, а также киберспорт-арена.

Учредителями творческого инкубатора OBJEKT являются Ида-Вируский Центр творческого предпринимательства, Vaba Lava SA, Эстонский дигитальный центр Digix, Анимационная студия S.H.A.R.K. Animationem. Больше информации: objekt.is

”Утро будущего с Президентом” поддерживается в рамках программы Startup Estonia (номер проекта EU50651) из средств Европейского регионального фонда.