03.10.2019, 20:50

В Нарве пройдет "Завтрак будущего" с президентом Керсти Кальюлайд

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rus.delfi.ee
EST 13
Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga
Päevalehe intervjuu Kersti KaljulaidigaFoto: Madis Veltman

В пятницу, 4 октября, в Нарве, в центре культуры и предпринимательства Линда 2, в новом творческом инкубаторе OBJEKT своими мыслями об инновациях и развитии Ида-Вирумаа поделятся президент Керсти Кальюлайд, мэр города Нарвы Алексей Евграфов и учредитель центра культуры и предпринимательства Линда 2 Аллан Калдоя.

За дискуссией ”Инновации и развитие Ида-Вирумаа” можно будет следить через веб-трансляцию на портале err.ee в 8:30-9:20.

Программа мероприятия ”Утро будущего с президентом”

8:30–9:20 Дискуссия ”Инновации и развитие Ида-Вирумаа”

Беседуют президент Керсти Кальюлайд, мэр города Нарвы Алексей Евграфов, учредитель Линда 2 Аллан Калдоя.

Модератор: Юрий Николаев (ERR)

9:30–10:30 ”Зачем нам нужен творческий инкубатор?”

На вопросы журналистов и участников ответят учредители OBJEKT Яна Павленкова и Антон Осиповский, а также инкубанты OBJEKT.

Творческий инкубатор OBJEKT, созданный в 2016 году, является уникальным в Эстонии, предлагая широкий спектр современных услуг по продвижению творческого предпринимательства и бизнеса не только на местном и региональном уровне, но и во всех странах Балтии. Это хорошо оборудованный мультимедийный центр и платформа, объединяющая основные структуры поддержки для стартапов и креативных индустрий в Эстонии, которая предлагает программы развития как для начинающих, так уже действующих предпринимателей, мастер-классы и семинары для всех возрастных групп, привлекая в качестве менторов лучших экспертов из Эстонии и соседних стран.

При OBJEKTе получили поддержку уже больше 15 предприятий, были реализованы различные программы развития творческого предпринимательства: программа развития модных брендов Creative Narva, программа для театров TEATRIKUS и для разработки аудиовизуальных проектов TV Beats. В наступающем сезоне среди всего прочего запускаются мастер-классы сервис-дизайна и творческие вечера, стартап-программа для молодежи Spinner и лагерь для изучения технология для детей Tech Heroes. Творческим фирмам и стартапам предлагаются программы инкубации с персональным менторством, а для крупных предприятий — партнерство в рамках проектов в области инноваций и дигитализации. Запускается и программа Boost North — разработанная специально для Нарвы в сотрудничестве с самым крупным акселератором Балтии Startup Wise Guys, чтобы помочь развитию начинающих предпринимателей.

Среди оснащения мультимедийного центра OBJEKT есть и комплекты виртуальной реальности, и система захвата движения motion capture, интерактивные проекции, станции для анимации, 3D-моделирования и пост-продакшена, а также киберспорт-арена.

Учредителями творческого инкубатора OBJEKT являются Ида-Вируский Центр творческого предпринимательства, Vaba Lava SA, Эстонский дигитальный центр Digix, Анимационная студия S.H.A.R.K. Animationem. Больше информации: objekt.is

”Утро будущего с Президентом” поддерживается в рамках программы Startup Estonia (номер проекта EU50651) из средств Европейского регионального фонда.

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