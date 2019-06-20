В Нарве пройдет театральный фестиваль. Выступят участники марафона Teatrikus

По словам Александра Кучмезова, руководителя проекта Teatrikus, организованного творческим инкубатором OBJEKT в Нарве, работать с командами было очень приятно, но еще интереснее было наблюдать, как они развивались от недели к неделе. ”Если на первую менторскую сессию, которую проводил режиссер из Великобритании Рональд Рейнольдс, участники пришли с незавершенными идеями, то сейчас они развились очень далеко при помощи наших экспертов”, — сказал Александр.

Марафон поддержали такие известные эксперты, как драматург Имануэль Шиппер — основатель одной из самых успешных театральных трупп Римини Протокол; режиссер Тяша Ферме из США; Роланд Рейнольдс, художественный руководитель Fragen Network; куратор и режиссер Приит Рауд, а также Юлия Ауг — Российская актриса, родом из Эстонии. ”Определенно работа экспертов помогла нашим участникам, поскольку в рамках театрального марафона мы ожидаем современные, технологичные и для самих команд новые форматы выступлений — для этого нам нужны знания, а также смелость и вдохновение! Именно поэтому мы захотели привлечь менторов из разных частей света, и тех, кто понимает, что происходит в мире современного театра”, — добавила руководитель творческого инкубатора OBJEKT в Нарве Яна Павленкова.