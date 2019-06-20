20.06.2019, 16:40

В Нарве пройдет театральный фестиваль. Выступят участники марафона Teatrikus


rus.delfi.ee
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В Нарве пройдет театральный фестиваль. Выступят участники марафона Teatrikus
Pressifoto

22 июня на сцене Vaba Lava в Нарве пройдет театральный фестиваль, который завершит театральный марафон "TEATRIKUS". В один день все восемь театральных коллективов, участвовавших в марафоне, выйдут на сцену, чтобы показать, чего они достигли и к каким совместным идеям пришли.

По словам Александра Кучмезова, руководителя проекта Teatrikus, организованного творческим инкубатором OBJEKT в Нарве, работать с командами было очень приятно, но еще интереснее было наблюдать, как они развивались от недели к неделе. ”Если на первую менторскую сессию, которую проводил режиссер из Великобритании Рональд Рейнольдс, участники пришли с незавершенными идеями, то сейчас они развились очень далеко при помощи наших экспертов”, — сказал Александр.

Марафон поддержали такие известные эксперты, как драматург Имануэль Шиппер — основатель одной из самых успешных театральных трупп Римини Протокол; режиссер Тяша Ферме из США; Роланд Рейнольдс, художественный руководитель Fragen Network; куратор и режиссер Приит Рауд, а также Юлия Ауг — Российская актриса, родом из Эстонии. ”Определенно работа экспертов помогла нашим участникам, поскольку в рамках театрального марафона мы ожидаем современные, технологичные и для самих команд новые форматы выступлений — для этого нам нужны знания, а также смелость и вдохновение! Именно поэтому мы захотели привлечь менторов из разных частей света, и тех, кто понимает, что происходит в мире современного театра”, — добавила руководитель творческого инкубатора OBJEKT в Нарве Яна Павленкова.

22 июня фестиваль продлится почти целый день, и помимо выступлений участников театрального марафона зрители смогут увидеть и услышать мнения и отзывы нескольких экспертов. Билеты на фестиваль можно приобрести здесь.

Проведение проекта поддерживается Фондом развития предпринимательства (EAS) из средств Европейского фонда регионального развития Европейского союза в рамках проекта ”Содействие меж- и надотраслевому сотрудничеству через развитие визуальных медиа”. Партнерами и спонсорами проекта являются Vaba Lava, Культурный капитал Эстонии, Посольство Федеративной Республики Германия в Эстонии, Русский театр в Таллинне.

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