17.10.2019, 20:10

В Нарве пройдет мастер-класс по созданию продуктов и услуг, способных влюбить в себя клиента


rus.delfi.ee
EST
Narva
NarvaFoto: Tiit Blaat

28 октября и 4 ноября в помещениях OBJEKT состоится бесплатный двухдневный мастер-класс по сервис-дизайну. Принять участие приглашаются предприимчивые жители и предприниматели Ида-Вирумаа, которые планируют открыть своё дело или вывести некоммерческое объединение или бизнес на новый уровень.

По словам Яны Кукк, учредителя агентства стратегического дизайна Rethink, задача мастер-класса, который пройдёт в Нарвском творческом хабе OBJEKT, поддержать развитие подающих надежду бизнес-идей в Ида-Вирумаа. ”Зачастую бизнес-идея может быть очень хорошей, но предпринимателям недостаёт знаний о том, как создать продукт или услугу, за которые клиент будет готов не только заплатить, но и ”влюбится” в них на долгие годы. Мастер-класс предлагает практические навыки создания полезных для клиента и в то же время приносящих доход бизнес-идей”, объясняет Кукк. Она добавляет, что участники приобретут не только теоретические знания о методах, которые используют глобальные лидеры инноваций, но и смогут продумать новый продукт или услугу для своего предприятия. Кроме того опытные менторы дадут совет, как двигаться дальше”.

Мастер-класс подходит как начинающим предпринимателям и некоммерческим объединениям, которые только начинают формулировать свою модель работы, так и уже работающим организациям частного и некоммерческого сектора, которые стремятся найти возможности увеличить свою долю рынка. ”Ожидаются участники из разных сфер деятельности — начиная от туризма, музыки или технологий до пищевого сектора. Для участия обязательна регистрация, поскольку количество мест ограничено”, объясняет Кукк.

По словам ментора мастер-класса, основателя OBJEKT и руководителя Prototron Яны Павленковой, Ида-Вирумаа на данный момент один из регионов Эстонии с самой низкой предпринимательской активностью. С другой стороны в регионе есть большой потенциал для создания сильной среды предпринимательства в секторе услуг. ”В Ида-Вирумаа нужно поддерживать предприимчивых людей, чтобы оживить местное общество и поддержать экономическое развитие региона, а также научить предпринимателей работать на экспорт. Надеюсь, что многие получат здесь практические советы для своих начинаний или, почему бы и нет, здесь родится новый stratup, который может стать историей успеха для примера следующим предпринимателям”.

Двухдневный мастер-класс по сервис-дизайну состоится 28 октября и 4 ноября. Мастер-класс проведут признанные эксперты в сфере сервис-дизайна и инноваций: партнёр агентства стратегического дизайна Rethink Яна Кукк, основатель творческого хаба OBJEKT и руководитель фонда Prototron Яна Павленкова, руководитель по коммуникациям творческого хаба OBJEKT Антон Осиповский, руководитель инновационного бюро Quantitas Каарель Оя и руководящий партнёр агентства стратегического дизайна Rethink Ларс-Ерик Хион. Для участия необходима предварительная регистрация. Дополнительную информацию и форму для регистрации можно найти в Facebook. Обучение пройдёт на русском и эстонском языках.

Тренинг проводится при поддержке программы Startup Estonia (номер проекта EU50651) из средств Европейского Фонда Регионального Развития.

OBJEKT — это творческий хаб в Нарве, задача которого поддерживать стратегическое развитие бизнеса, при помощи опытной команды инкубатора, уже работающих и только желающих начать работу предприятий в сфере творческой индустрии и мультимедиа

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