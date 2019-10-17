В Нарве пройдет мастер-класс по созданию продуктов и услуг, способных влюбить в себя клиента

По словам Яны Кукк, учредителя агентства стратегического дизайна Rethink, задача мастер-класса, который пройдёт в Нарвском творческом хабе OBJEKT, поддержать развитие подающих надежду бизнес-идей в Ида-Вирумаа. ”Зачастую бизнес-идея может быть очень хорошей, но предпринимателям недостаёт знаний о том, как создать продукт или услугу, за которые клиент будет готов не только заплатить, но и ”влюбится” в них на долгие годы. Мастер-класс предлагает практические навыки создания полезных для клиента и в то же время приносящих доход бизнес-идей”, объясняет Кукк. Она добавляет, что участники приобретут не только теоретические знания о методах, которые используют глобальные лидеры инноваций, но и смогут продумать новый продукт или услугу для своего предприятия. Кроме того опытные менторы дадут совет, как двигаться дальше”.

Мастер-класс подходит как начинающим предпринимателям и некоммерческим объединениям, которые только начинают формулировать свою модель работы, так и уже работающим организациям частного и некоммерческого сектора, которые стремятся найти возможности увеличить свою долю рынка. ”Ожидаются участники из разных сфер деятельности — начиная от туризма, музыки или технологий до пищевого сектора. Для участия обязательна регистрация, поскольку количество мест ограничено”, объясняет Кукк.