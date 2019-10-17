В Нарве пройдет мастер-класс по созданию продуктов и услуг, способных влюбить в себя клиента

По словам ментора мастер-класса, основателя OBJEKT и руководителя Prototron Яны Павленковой, Ида-Вирумаа на данный момент один из регионов Эстонии с самой низкой предпринимательской активностью. С другой стороны в регионе есть большой потенциал для создания сильной среды предпринимательства в секторе услуг. ”В Ида-Вирумаа нужно поддерживать предприимчивых людей, чтобы оживить местное общество и поддержать экономическое развитие региона, а также научить предпринимателей работать на экспорт. Надеюсь, что многие получат здесь практические советы для своих начинаний или, почему бы и нет, здесь родится новый stratup, который может стать историей успеха для примера следующим предпринимателям”.
Двухдневный мастер-класс по сервис-дизайну состоится 28 октября и 4 ноября. Мастер-класс проведут признанные эксперты в сфере сервис-дизайна и инноваций: партнёр агентства стратегического дизайна Rethink Яна Кукк, основатель творческого хаба OBJEKT и руководитель фонда Prototron Яна Павленкова, руководитель по коммуникациям творческого хаба OBJEKT Антон Осиповский, руководитель инновационного бюро Quantitas Каарель Оя и руководящий партнёр агентства стратегического дизайна Rethink Ларс-Ерик Хион. Для участия необходима предварительная регистрация. Дополнительную информацию и форму для регистрации можно найти в Facebook. Обучение пройдёт на русском и эстонском языках.
Тренинг проводится при поддержке программы Startup Estonia (номер проекта EU50651) из средств Европейского Фонда Регионального Развития.
OBJEKT — это творческий хаб в Нарве, задача которого поддерживать стратегическое развитие бизнеса, при помощи опытной команды инкубатора, уже работающих и только желающих начать работу предприятий в сфере творческой индустрии и мультимедиа
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