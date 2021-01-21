В Нарве приняли решение не возвращать школьников 25 января к контактному обучению

Городская управа Нарвы приняла решение не возвращать школьников к контактному обучению с 25 января по причине высокого уровня зараженности в городе, передает rus.err.
Учитывая, что кумулятивный уровень зараженности в Нарве самый высокий в Ида-Вирумаа, а также что в семи из восьми муниципальных школ по несколько классов отправлены на карантин из-за выявленных зараженных учеников, городская управа решила не возобновлять контактное обучение в школах.
Дистанционное обучение в нарвских школах пока продлено на одну неделю. Как отметила руководитель отдела культуры и образования Нарвской горуправы Виктория Лутус, в течение следующей неделе они будут наблюдать за ситуацией.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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