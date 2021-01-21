21.01.2021, 17:50

В Нарве приняли решение не возвращать школьников 25 января к контактному обучению

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Narva
NarvaFoto: Tiit Blaat

Городская управа Нарвы приняла решение не возвращать школьников к контактному обучению с 25 января по причине высокого уровня зараженности в городе, передает rus.err.

Учитывая, что кумулятивный уровень зараженности в Нарве самый высокий в Ида-Вирумаа, а также что в семи из восьми муниципальных школ по несколько классов отправлены на карантин из-за выявленных зараженных учеников, городская управа решила не возобновлять контактное обучение в школах.

Дистанционное обучение в нарвских школах пока продлено на одну неделю. Как отметила руководитель отдела культуры и образования Нарвской горуправы Виктория Лутус, в течение следующей неделе они будут наблюдать за ситуацией.

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