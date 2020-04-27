В Нарве при пожаре погиб 46-летний мужчина

Спасатели прибыли к месту — 5-этажному дому, где горела квартира. Спасатели вынесли из огня 46-летнего мужчину, но медикам не удалось спасти его жизнь. Пожар потушили в 22:25. В квартире не было дымового датчика, причины пожара выясняются.

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