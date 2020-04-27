27.04.2020, 12:16
В Нарве при пожаре погиб 46-летний мужчина
26 апреля в 19:06 в Нарве сообщили о пожаре на Таллиннском шоссе.
26 апреля в 19:06 в Нарве сообщили о пожаре на Таллиннском шоссе.
Спасатели прибыли к месту — 5-этажному дому, где горела квартира. Спасатели вынесли из огня 46-летнего мужчину, но медикам не удалось спасти его жизнь. Пожар потушили в 22:25. В квартире не было дымового датчика, причины пожара выясняются.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Спиртовые составы: найдены "убийцы" коронавируса?
Эксперт о том, как пандемия коронавируса изменит нашу жизнь
Ученые предсказали пяти странам резкий рост жертв коронавируса
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом