В Нарве появилась новая дорога и парковочные зоны. Работы обошлись в полмиллиона евро

Новая дорога находится на месте старой внутриквартальной дороги между пятиэтажными зданиями вдоль Таллиннского шоссе и детским садом ”Пяйкене”. Въезд на нее находится на прежнем месте (напротив магазина ”Океан”).

Вдоль новой дороги построены пешеходные дорожки, установлено 23 LED-светильника, посажены кусты и деревья. Кроме того у нарвитян и гостей города теперь появилось 120 новых парковочных мест в центральном районе города. По просьбе собственников близлежащих к дороге домов город также построил три платформы под мусорные контейнеры.

Городскому бюджету этот проект обошелся в 523 898,81 евро, включая работу по прокладке дороги, обустройству парковок и освещения, а также надзор собственника. Строительные работы выполнила фирма Yit Infra Eesti AS.