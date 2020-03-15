В Нарве полиция задержала алководителя, решившего прокатить друзей

"Когда его попросили выйти из машины, стоять ему было трудно. Алкометр показал, что человек сел за руль в таком серьезном опьянении, что есть основания для возбуждения уголовного дела", — сказал лейтенант полиции патрульной службы Нарвского отделения полиции Николай Клейн.

Пассажирами автомобиля было друзья водителя. ”Пьяный водитель ставит в опасность и себя, и других, и в этом случае это происходит с согласия или даже одобрения друзей. Если вы видите, что ваш близкий или друг пьян и собирается сесть за руль, важно, чтобы вы убедили его этого не делать", — добавил Клейн.

Полицейские задержали водителя в качестве подозреваемого и доставили его в арестный дом. Так как он и раньше наказывался за аналогичное деяние, полиция забрала его автомобиль на хранение. Будет подано ходатайство о конфискации его автомобиля. Уголовное делопроизводство ведет Нарвское отделение полиции, руководит ведением производства Вируская окружная прокуратура.