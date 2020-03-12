12.03.2020, 15:08

В Нарве пока не закрывают школы и не отменяют публичные мероприятия


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Narva volikogu valis uue linnapea
Narva volikogu valis uue linnapeaFoto: Dmitri Fedotkin

Нарвские власти не видят необходимости в жестких мерах для предотвращения распространения коронавируса, поскольку в Нарве до сих пор не выявлено ни одного случая заражения, пишет err.ee.

"Сегодня [12 марта] мною будет выдан приказ по всем городским учреждениям о запрете зарубежных командировок с целью снижения риска возможного заражения. Всем учреждениям будет также предписано в срочном порядке закупить средства защиты, дезинфекции в первую очередь. А также, чтобы на видном месте в каждом учреждении была размещена информация по предотвращению распространения вируса", — сказал мэр приграничного города Алексей Евграфов после состоявшегося 12 марта заседания городской кризисной комиссии.

Он добавил, что город пока не намерен закрывать школы и детские сады, поскольку в Нарве не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом COVID-19.

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"Вопрос как закрытия школ, так и закрытия мероприятий, где собирается больше 100 человек, поднимался, но на данный момент мы считаем, что эта мера преждевременная, так как в городе Нарва нет ни одного случая заражения. Если такой случай произойдет, то тогда мы, скорее всего, пойдем на такие меры", — пояснил Евграфов.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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