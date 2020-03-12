В Нарве пока не закрывают школы и не отменяют публичные мероприятия

"Сегодня [12 марта] мною будет выдан приказ по всем городским учреждениям о запрете зарубежных командировок с целью снижения риска возможного заражения. Всем учреждениям будет также предписано в срочном порядке закупить средства защиты, дезинфекции в первую очередь. А также, чтобы на видном месте в каждом учреждении была размещена информация по предотвращению распространения вируса", — сказал мэр приграничного города Алексей Евграфов после состоявшегося 12 марта заседания городской кризисной комиссии.

Он добавил, что город пока не намерен закрывать школы и детские сады, поскольку в Нарве не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом COVID-19.

"Вопрос как закрытия школ, так и закрытия мероприятий, где собирается больше 100 человек, поднимался, но на данный момент мы считаем, что эта мера преждевременная, так как в городе Нарва нет ни одного случая заражения. Если такой случай произойдет, то тогда мы, скорее всего, пойдем на такие меры", — пояснил Евграфов.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.