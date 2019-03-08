В Нарве по Культурной столице провели ”поминки”. Что дальше?

Пока же, отметил Таммисте, у рабочей группы есть большие сомнения, что даже заложенные в заявке средства впоследствии будут в городском бюджете найдены. А это грозит уже не просто спорами, а скандалом на европейском уровне.

Чуть позже слово взяла молодая нарвитянка Эва Леннук, представившая, по ее словам, желание нарвской молодежи. Оно заключается в том, чтобы оставшиеся пять месяцев все же были использованы для составления заявки. Пока официальных распоряжений о роспуске рабочей группы и отказе от участия в конкурсе не издано, все ещё может измениться. Кто знает, в какую сторону?

Предложение о совместной работе

В приглашении на встречу было отмечено, что в ней примут участие и члены команды Тарту — Культурная столица 2024, но они так и не прибыли в Нарву. В кулуарах отсутствие тартусцев объяснили тем, что они посчитали некорректным свое присутствие, пока Нарва официально не отказалась от участия в проекте.

Катри Райк, депутат Нарвского городского собрания и министр внутренних дел ЭР, отметила, что городские власти Нарвы отправили городу Тарту, конкуренту по конкурсу, письмо с предложением о совместной работе. — Но Тарту делает большую работу по этому проекту и совершенно не обязан в последний момент менять свою, уже давно разработанную, концепцию Культурной столицы, — подчеркнула она.

”Выбирайте тех, кто будет бороться за Нарву”

А как показывает практика, совместная работа с Нарвой может вый­ти боком. Примером тому служит ситуация с городской управой Раквере, где как раз 1 марта (день проведения встречи) к работе приступил новый специалист, задачей которого должна была стать координация работы между Ляэне- и Ида-Вирумаа по проекту Культурной столицы, — грустно заметил мэр города Раквере Марко Торм.

Он выразил сожаление, что у столь перспективного проекта оказался такой финал, ведь Раквере очень рассчитывал на успех Нарвы. Торм тоже поддерживает мысль о том, что пока законодательная ветвь власти, ведающая распределением денег, не выражает поддержки проекту, бороться за звание не имеет смысла.

Марко Торм: — У Нарвы сейчас нет соответствующих компетенций. Отказавшись от услуг фирмы Хелен Силдна, она осталась без контактов с Европой, Таллинном, с государственными властями. У города была отличная, редкая возможность, но… Выбирайте тех людей, которые будут бороться за Нарву.

Тема выборов в том или ином виде проявлялась на этом обсуждении. Прежде всего в том, что Тармо Таммисте провел встречу накануне дня голосования, однако это не помогло ему набрать нужное число голосов для прохождения в Рийгикогу. Примечательно, что за одним столом накануне выборов сидели конкуренты по политической гонке — центрист Тармо Таммисте, реформист Марко Торм и социал-демократ Катри Райк, однако все они говорили, в конце концов, об одном: с 4 марта начнется борьба за депутатские места на местных выборах 2021 года. — Сейчас ни одна партия не ассоциирует себя с Нарвой, ни один голос из Нарвы не слышен в Таллинне, — заметила Райк.

Сделать выводы и сохранить темп?

Так что же теперь? Сложившаяся с проектом ситуация — не конец света, и опускать руки не надо, считают члены (бывшей?) рабочей группы. Надо сделать выводы и постараться сохранить набранный прошлым летом темп проведения резонансных мероприятий. Появилось новое направление развития Нарвы — культурная жизнь — значит, надо его и придерживаться, ведь культура является крупнейшим работодателем в Европе… Однако чьей это будет заботой — не совсем ясно. На встрече, тем не менее, прозвучало, что, к примеру, очередной фестиваль Station Narva обязательно состоится, даже без поддержки городского собрания Нарвы. Но кто в городе сможет заняться ”новым направлением” без поддержки депутатского корпуса, а значит, без городского финансирования?



Коммуникации по-прежнему нет

К сожалению, на встрече так и не прозвучали ответы на предложения о привлечении горожан к активной работе по проекту, озвученные общественностью ещё полтора месяца назад.