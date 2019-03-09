В Нарве ожили картины на платьях дизайнера из столицы

Музыкальным сопровождением феерического мероприятия стало совместное выступление поп-джаз певицы из Лондона Джордан Джексон — пианист, автор, исполнитель собственных композиций, и вокального ансамбля ”Якуб-бэнд-А” хорового отделения Нарвской музыкальной школы под руководством Аллы Якубовой. Это выпускницы поп-джаз ансамбля ”Конфетти”, удостоенного высоких наград вокальных конкурсов в республике и зарубежом.

Гостей также поразил танцевальный перформанс Анны Варкки, театр Giraffe Royal.

В конце гости фестиваля увидели премьеру 45-минутного документального фильма "Воспоминания о будущем. Музей в человеке", который снял Олег Беседин и рассказывающего о художнике Эдуарде Зеньчике. Уникальная картина рассказывает о творческом пути молодого автора. Съемки происходили в течение нескольких лет в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии. Использовался видео- и фотоархив художника. Представлены отзывы коллег, искусствоведов, меценатов. Фильм планируется показать на телевидении в Эстонии и за ее пределами.

Организовать мероприятие помогло пиар-агентство "Lynx Maker" под руководством Елены Кивистик. Организатор и авторы проекта преследуют благотворительную цель: арт-фестиваль поддерживает нарвский детский развивающий центр "Матвейка". Так как мероприятие бесплатное, каждый гость смог внести свой посильный вклад в поддержку детей с особыми потребностями — сейчас они готовятся к отборочному туру международного конкурса "Inclusive dance", который состоится 20-21 мая в Сочи.

В конце мероприятия, среди тех, кто сделал пожертвование, была проведена лотерея и победитель стал обладателем картины художника на холсте.

Все участники получили памятные подарки об арт- фестивале. Желающие увидеть продолжение, могут поддержать авторов, и попробовать себя в роли меценатов. Платья и картины готовы войти в вашу жизнь.

Уникальный фестиваль ”Душа женщины” дебютировал в Нарве, а следующим этапом у фестиваля в планах удивить жителей столицы и за рубежом!

Арт-фестиваль ”The Soul of a Woman” смог реализоваться благодаря поддержке спонсоров и тех кто сделал свой вклад через краудфандинг Hooandja.

Спонсоры и партнеры мероприятия:

Ladies Fitness Club Kobra

Narva Linn

Eesti Energomontaaž

Ресторан Salvador

Гостиница Inger

Brand Effect

Eesti Kultuurkapital

Журнал "Яна"

Freesia Spa&Beauty

TVN

Tartu Ülikool Narva Kolledz

Narva Linna Arendus

Lynx Maker