09.03.2019, 19:40

В Нарве ожили картины на платьях дизайнера из столицы


rus.delfi.ee
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В Нарве ожили картины на платьях дизайнера из столицы
Фото: Анастасия Кивистик

Вчера, 8 марта,художник Эдуард Зеньчик и столичный модельер Диана Денисова оживили картины в Нарвском колледже Тартуского университета. Шоу, где картины воплотились в жизнь на платьях, поразило гостей Нарвы, соседних городов, а также гостей столицы.

Открыл фестиваль мэр Нарвы Тармо Таммисте, поздравив всех с праздником весны. Слово было дано художнику Эдуарду Зеньчику, которые поделился, почему на его картинах образы прекрасных дам. Тема души — необъятная и, конечно, душа женщины стала поводом для прекрасной выставки и арт-фестиваля ”The Soul of a woman” (”Душа женщины”). Раздались бурные аплодисменты, зазвенели бокал, и гости смогли насладиться творениями мастера. Среди картин гостей встречала скрипка Натальи Виницкой и волшебная волынка от Екатерины Кузнецовой. На выставке представлено 30 работ, написанных за последние несколько лет. Все желающие могут посетить выставку до 8 апреля в галерее Нарвского колледжа.

Центральным событием стал эксклюзивный модный перформанс авторских платьев от модельера Дианы Денисовой, созданных с перенесенными на ткань картинами художника Эдуарда Зеньчика. Дизайнер представила 19 эксклюзивных моделей платьев, наполненных элегантностью, эстетикой и утонченностью. Красота и женственность представленной коллекции поразила зрителей и завоевала сердца многих дам.

Модный показ помогли осуществить модельные агентства JK Club и Angel Models Agency. А также команда визажистов и парикмахеров — Ольга Захарова, Марина Кроун, Виктория Соболь, Любовь Клинк, Юлия Куслап, Анна Туйск, Дарья Новожилова.

Фото: Эдуард Зеньчик

Музыкальным сопровождением феерического мероприятия стало совместное выступление поп-джаз певицы из Лондона Джордан Джексон — пианист, автор, исполнитель собственных композиций, и вокального ансамбля ”Якуб-бэнд-А” хорового отделения Нарвской музыкальной школы под руководством Аллы Якубовой. Это выпускницы поп-джаз ансамбля ”Конфетти”, удостоенного высоких наград вокальных конкурсов в республике и зарубежом.

Гостей также поразил танцевальный перформанс Анны Варкки, театр Giraffe Royal.

В конце гости фестиваля увидели премьеру 45-минутного документального фильма "Воспоминания о будущем. Музей в человеке", который снял Олег Беседин и рассказывающего о художнике Эдуарде Зеньчике. Уникальная картина рассказывает о творческом пути молодого автора. Съемки происходили в течение нескольких лет в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии. Использовался видео- и фотоархив художника. Представлены отзывы коллег, искусствоведов, меценатов. Фильм планируется показать на телевидении в Эстонии и за ее пределами.

Организовать мероприятие помогло пиар-агентство "Lynx Maker" под руководством Елены Кивистик. Организатор и авторы проекта преследуют благотворительную цель: арт-фестиваль поддерживает нарвский детский развивающий центр "Матвейка". Так как мероприятие бесплатное, каждый гость смог внести свой посильный вклад в поддержку детей с особыми потребностями — сейчас они готовятся к отборочному туру международного конкурса "Inclusive dance", который состоится 20-21 мая в Сочи.

В конце мероприятия, среди тех, кто сделал пожертвование, была проведена лотерея и победитель стал обладателем картины художника на холсте.

Все участники получили памятные подарки об арт- фестивале. Желающие увидеть продолжение, могут поддержать авторов, и попробовать себя в роли меценатов. Платья и картины готовы войти в вашу жизнь.

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Уникальный фестиваль ”Душа женщины” дебютировал в Нарве, а следующим этапом у фестиваля в планах удивить жителей столицы и за рубежом!

Арт-фестиваль ”The Soul of a Woman” смог реализоваться благодаря поддержке спонсоров и тех кто сделал свой вклад через краудфандинг Hooandja.

Спонсоры и партнеры мероприятия:
Ladies Fitness Club Kobra
Narva Linn
Eesti Energomontaaž
Ресторан Salvador
Гостиница Inger
Brand Effect
Eesti Kultuurkapital
Журнал "Яна"
Freesia Spa&Beauty
TVN
Tartu Ülikool Narva Kolledz
Narva Linna Arendus
Lynx Maker

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