В Нарве открыта новая автозаправка, рядом с которой вскоре появится ресторан Hesburger

”С приходом осени у владельцев дизельных автомобилей возникают две проблемы. Во-первых, некоторые автомобили ставят зимой ”на прикол”, и для того, чтобы машина продолжила ездить весной, необходимо полностью использовать имеющееся в баке летнее топливо. А во-вторых, когда температура воздуха упадет до минусовых показателей, запуск дизельного двигателя на летнем топливе может оказаться проблематичным”, — напомнил руководитель по оптовым продажам Neste Eesti Урмас Куузе.

Именно поэтому каждый октябрь Neste напоминает водителям о том, что период использования летнего топлива подходит к концу. Neste начинает поставлять более морозостойкое переходное топливо на заправочные станции уже со 2 октября, а владельцам дизельных автомобилей стоит в течение следующего месяца использовать все ранее заправленное летнее топливо.

По словам Урмаса Куузе, пользователи ProDiesel являются тут исключением, поскольку это топливо имеет неограниченный срок хранения и морозостойкость зимой до -37 градусов.

В частности, ProDiesel включает топливную присадку HVO нового поколения, являющуюся одним из крупнейших достижений топливной отрасли за последнее десятилетие. ProDiesel соответствует строгим требованиям топливного стандарта и подходит для всех автомобилей с дизельными двигателями, включая те, у которых на крышке топливного бака написано ”No bio”.

Расход топлива ProDiesel ниже на 5%, двигатель при его использовании становится более производительным, сокращаются затраты на техническое обслуживание, увеличивается срок службы двигателя и мотор меньше шумит.

Помимо ProDiesel, на новой заправке в Пяхклимяэ в Нарве продается бензин Neste Futura 95 и Neste Futura 98, а также дизельное топливо Neste Futura. Оплачивать топливо можно с помощью карточек Neste, банковских карточек, наличных или мобильного приложения для заправки Neste, которое набирает все большую популярность.

К концу года рядом со станцией откроется ресторан Hesburger.