В Нарве открылся первый круглосуточный пункт тестирования на коронавирус

Пункт тестирования располагается в помещении на территории пограничной зоны по адресу Петербури мнт., 1 на пути движения лиц, прибывающих в Эстонию. Приграничный пункт стал третьим пунктом тестирования в Нарве.

Возможность бесплатного тестирования по направлению семейного врача, для людей, поставивших себя на учет после близкого контакта с зараженным коронавирусом, или повторного тестирования по прибытии из-за границы предоставляется на условиях предварительного бронирования в пункте тестирования Corrigo по адресу ул. Йоала, 20, Narva Gate. Платный тест можно сделать во временном пункте тестирования на коронавирус SYNLAB по адресу Кангеласте проспект, 2. Стоимость теста составляет 52€.

В настоящее время всем прибывающим в Эстонию следует в обязательном порядке предъявить на границе результат ПЦР-теста на коронавирус или сразу же пройти здесь тестирование. Подробную информацию можно найти здесь.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!