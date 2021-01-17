В Нарве открылся первый круглосуточный пункт тестирования на коронавирус

В субботу организация общественного тестирования открыла в Нарве приграничный пункт тестирования на коронавирус, в котором медработники центра Confido будут круглосуточно брать у всех желающих пробы из носоглотки для проведения ПЦР-теста на коронавирус.
Пункт тестирования располагается в помещении на территории пограничной зоны по адресу Петербури мнт., 1 на пути движения лиц, прибывающих в Эстонию. Приграничный пункт стал третьим пунктом тестирования в Нарве.
Возможность бесплатного тестирования по направлению семейного врача, для людей, поставивших себя на учет после близкого контакта с зараженным коронавирусом, или повторного тестирования по прибытии из-за границы предоставляется на условиях предварительного бронирования в пункте тестирования Corrigo по адресу ул. Йоала, 20, Narva Gate. Платный тест можно сделать во временном пункте тестирования на коронавирус SYNLAB по адресу Кангеласте проспект, 2. Стоимость теста составляет 52€.
В настоящее время всем прибывающим в Эстонию следует в обязательном порядке предъявить на границе результат ПЦР-теста на коронавирус или сразу же пройти здесь тестирование. Подробную информацию можно найти здесь.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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