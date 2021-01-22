22.01.2021, 15:13

В Нарве открыли первое быстрое зарядное устройство для европейских электромобилей

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EST
В Нарве открыли первое быстрое зарядное устройство для европейских электромобилей
Foto: Enefit

Крупнейшая в Эстонии сеть быстрой зарядки электромобилей Enefit Volt, покрывающая всю страну, в 2021 году начала обновления в Нарве, открыв первое в Ида-Вирумаа зарядное устройство европейского стандарта CCS в центре Fama.

Как для местных жителей, так и для гостей Нарвы новое универсальное быстрое зарядное устройство создает чувство уверенности в том, что быстрая зарядка электромобиля всегда рядом. В дополнение к европейским и южнокорейским (CCS) электромобилям, зарядное устройство также может быстро заряжать автомобили, использующие японский стандарт CHAdeMO. Это место уже знакомо пользователям электромобилей, потому что раньше в этом же месте находилось зарядное устройство более старого типа. Всего в сети Enefit Volt сейчас имеется более 180 зарядных устройств общего пользования, расположенных по всей Эстонии.

По словам Яануса Тийсвенда, председателя правления компании Enefit Connect, являющейся инфраструктурным партнером Enefit Volt, количество электромобилей на наших дорогах увеличивается растущими темпами, и тон среди них задают именно новые электромобили, использующие европейский стандарт зарядки. Поэтому важно постоянно расширять сеть быстрой зарядки таким образом, чтобы услуга зарядки, отвечающая ожиданиям автовладельцев, была доступна по всей Эстонии.

”Цена, запас хода и оснащение электромобилей сегодня делают их разумным выбором, а выбор моделей пополняется с каждым месяцем. Поэтому важно, чтобы быстрые и подходящие для всех электромобилей общественные зарядные устройства всегда находились неподалеку, в крупных городах, на шоссе и в важнейших местах”, — сказал Тийсвенд. ”При выборе местоположения зарядных устройств мы исходим из обратной связи клиентов, а в Нарве, третьем по величине городе Эстонии, до сих пор не было зарядного устройства европейского стандарта. Я верю, что это побудит местных жителей больше выбирать электромобили и придаст хотя бы небольшой импульс развитию внутреннего туризма”.

В дополнение к новому быстрому зарядному устройству CCS/CHAdeMO около центра Fama, у центра Narva Astri есть также быстрое зарядное устройство CHAdeMO/Type2. В ближайших окрестностях автовладельцы также могут использовать зарядные устройства Enefit Volt в Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, Кивиыли и Ийзаку.

Далее новые устройства быстрой зарядки CCS/CHAdeMO планируется установить в деловом квартале Тяхесаю в Таллинне, в Вильянди и Курессааре.

Enefit Volt, крупнейшая в Эстонии сеть быстрой зарядки электромобилей, насчитывает более 180 зарядных устройств, к которым в течение года будут добавлены как новые станции зарядки, так и зарядные устройства. Более 1000 клиентов Enefit Volt могут при помощи мобильного приложения или RFID-карты заряжать автомобили как с европейским, так и с японским стандартами зарядки, а также использовать универсальную зарядку Type2.

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