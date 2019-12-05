В Нарве определят лучшего спортсмена. В голосовании может принять участие любой желающий

Свои предложения можно представить до 13 декабря по электронной почте olga.bortsova@narva.ee или kultuur@narva.ee, а также в бумажном варианте – секретарю Отдела культуры (Петровская площадь, 1).

Номинации:

♦ Лучший спортсмен города Нарвы;

♦ Лучший молодой спортсмен города Нарвы;

♦ Лучшая спортсменка города Нарвы;

♦ Лучшая молодая спортсменка города Нарвы;

♦ Лучшая команда города Нарвы;

♦ Лучшее мероприятие города Нарвы.

В каждой номинации не более трех кандидатов. Критерием определения лучших спортсменов и команд будет участие в международных соревнованиях: чемпионаты мира, чемпионаты Европы.