В Нарве официально запретили народное шествие 9 мая

Согласно принятому 8 мая распоряжению Нарвской горуправы, в рамках публичного мероприятия "День победы", заявленного Ларисой Олениной как частным организатором, разрешено провести митинг на Петровской площади Нарвы в период с 13.00 до 14.00, однако последующее народное шествие к месту братского захоронения близ речного порта — не разрешено.

И митинг с концертом на Петровской площади, и последующее шествие, и речи у братской могилы — все это обычные части ежегодного народного празднования в Нарве Дня победы 9 мая — такое проходило много лет.

"Есть основание полагать, что из-за недостатков при обеспечении безопасности движения в рамках данного мероприятия может возникнуть угроза жизни и здоровью людей", — оперативный руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Индрек Пюви.