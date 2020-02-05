В Нарве обезопасят любимое место прогулок горожан
Министерство культуры выделило Нарвскому музею 100 000 евро на работы, связанные с укреплением известнякового глинта, на котором стоит замок Германа.
Министерство культуры выделило Нарвскому музею 100 000 евро на работы, связанные с укреплением известнякового глинта, на котором стоит замок Германа.
Любимое место прогулок — Нарвский променад может представлять опасность из-за риска обрушения камней известнякового глинта. Нижняя часть опасного склона уже укрыта сетью, не допускающей обрушения камней, теперь настала очередь обезопасить верхний уровень, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Какое будет решение, мы еще не знаем, мы только начинаем этим заниматься. Видимо, надо сделать, как и внизу — сеть, которая просто не допускает камни на променад", — рассказал член правления целевого учреждения Нарвский музей Иво Пости.
В начале 19-го века подобная работа уже была проведена жителями города — тогда разрушающийся глинт закрыли известняковой стеной.
Для такого кардинального решения проблемы в наши дни потребуется сумма в десятки раз большая, чем выделенные музею сто тысяч евро. И сотрудники музея уверены, что к этому вопросу придётся вернуться в будущем.
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