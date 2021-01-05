В Нарве нетрезвый мужчина заснул при приготовлении еды. Его спас сработавший датчик дыма

В воскресенье, 3 января, в 00:04 центр управления охранного предприятия G4S получил сигнал пожарной тревоги, поступивший из находящегося в Нарве многоквартирного дома. Проверить сигнал, переданный установленным в квартире датчиком дыма и угарного газа Nublu, был отправлен патруль G4S. Охранник прибыл на место за несколько минут. Дверь была не заперта, и он вошел в задымленную квартиру.

Как выяснилось, причиной пожара стала подгоревшая на плите еда. Нетрезвый жилец квартиры спал. Охранник разбудил его и убрал с плиты подгоревшую еду. Помощь медиков ”скорой” и спасателей не потребовалась. Охранник помог хозяину квартиры проветрить помещение.

G4S несколько раз в год сталкивается с ситуацией, когда поступает сигнал от датчиков дыма и угарного газа, а находящийся в квартире или доме человек не реагирует на громкий сигнал датчика, поскольку находится в состоянии алкогольного опьянения. Людей удавалось спасти благодаря тому, что датчик передавал сигнал охранному предприятию, и на место выезжал охранник, который и спасал жильцов от опасности.