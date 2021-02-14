В Нарве нашли тело 12-летнего ребенка. Возможно, в доме была утечка газа

На вызов среагировали полицейские, спасатели и медики. Прибывшие на место работники скорой помощи зафиксировали большое количество угарного газа в ванной комнате, где нашли тело ребенка. Спасатели отключили газовый бойлер и запретили его включать до проверки оборудования. Квартиру проветрили.

Оперативники застали на месте еще трех несовершеннолетних и их родителей. Медики их осмотрели, к счастью, с их здоровьем все в порядке. Спасатели обнаружили, что в квартире не было датчика угарного газа. Поскольку окись углерода не имеет запаха, цвета и вкуса, ее можно обнаружить только с помощью специального датчика.

"На месте работали полицейские, эксперты и спасатели. От лица всех сотрудников выражаю глубокое соболезнование из-за смерти ребенка его родителям и близким", — сказал глава оперативной службы Идаской префектуры полиции Андреас Клиимант.

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