В Нарве наконец изменят названия улиц Даумана и Тийманна. Они боролись против независимости Эстонии

Еще в мае 2003 года совет по топонимам при правительстве Эстонии рекомендовал властям Нарвы переименовать две улицы в городе, носящие имена коммунаров Альберта-Августа Тийманна и Анса Даумана, своими приказами казнивших людей в годы Эстляндской трудовой коммуны (советская республика на территории Эстонии, существовавшая в 1918-1919 годах).

Теперь же принятые изменения к закону заставили городские власти действовать. Нарвская горуправа сообщила, что законопроект о смене названий уже находится в разработке. Название улицы "Даумана" поменяют на "Кивилинна", а "Тийманна" — на "Солдина".

Как отмечают специалисты-историки, во время Освободительной войны Нарва находилась под властью коммуны, представители которой — латыш Анс Дауман (Дауманис) и эстонец Альберт-Аугуст Тийманн распорядились казнить десятки неповинных людей.