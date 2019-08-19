В Нарве начинается акция в поддержку кандидатуры на титул культурной столицы Европы

Инфопункт открыт ежедневно, а в течение недели будут проходить различные мероприятия. В четверг, 22 августа в 18.00 пройдет встреча-дискуссия с командой Нарва 2024, в которой примут участие художественный руководитель проекта Ильмар Рааг и руководитель проекта Иван Сергеев, а также члены программной команды – Пииа Тамм, Яна Павленкова и Юлия Савицкая. В пятницу, 23 августа в 18.00 в рамках открытой лекции Александр Опенко поведает интереснейшие факты о нашем городе, расскажет о легендах и исторических причинах, почему именно Нарва должна получить титул культурной столицы Европы. В субботу, 24 августа в 14.00 техно- и медиа лагерь TECH Heroes приглашает всех, кто заинтересован в анимации, обработке видео и программировании в рабочие комнаты. Для участия в рабочих комнатах необходима предварительная регистрация.

С программой недели и более подробным описанием мероприятий можно ознакомиться на домашней странице Narva 2024 www.narva2024.ee/nädal или на странице в facebook: www.facebook.com/narva2024. Все мероприятия бесплатные.

Целью Европейской инициативы Культурной столицы является оказание долгосрочного позитивного воздействия на сферы культуры, гражданского общества и городского развития в городах Европы. Выигрыш титула обеспечивает городу дополнительное финансирование для осуществления своей заявки. Государство поддержит программу Культурной столицы завоевавшего титул города наравне с финансированием, привлеченным на местном уровне, а также из других источников, суммой до 10 миллионов евро. Также выигравшему титул городу Европейская комиссия присуждает премию им. Мелины Меркури размером в полтора миллиона евро.

В 2024 году три города будут удостоены звания Культурной столицы Европы. В дополнение к одному эстонскому городу, титул Культурной столицы Европы получит один город из Австрии, а также один город из стран Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), стран-кандидатов на вступление в Европейский Союз (Албания, Македония, Черногория, Сербия, Турция) или стран потенциальных кандидатов (Босния и Герцеговина и Косово).