В Нарве началось строительство жилого многоквартирного дома ”с нуля”, и это — исключительно редкое событие

На фоне природы и с современными удобствами

Вынужденная приостановка, как считает директор Eesti ESM OÜ, пошла проекту на пользу: — Мы выполнили все появившиеся за это время требования по энергосбережению, улучшили планировку квартир, путем объединения укрупнили некоторые квартиры. В итоге, без преувеличения, — жильцы Сепа, 10 будут жить в условиях, которые пока не может предложить нарвитянам ни один из жилых домов города. Что же такого ”эксклюзивного” предлагает застройщик своим будущим клиентам? Нам объясняют: прежде всего это приватность и повышенная комфортность.

Eesti ESM OÜ





В доме с общей жилой площадью 1020 кв.м расположатся 12 квартир. Высота потолков в квартирах — 2.80 м, толщина стен больше полуметра, наполовину это утепление. Из чего следует еще одно преимущество: жилье будет теплым, но плата за отопление — ниже счетов в девятиэтажках Нарвы примерно в два раза. Обеспечивается такое преимущество и другими мерами по энергосбережению. К примеру, для дома выбрана вентиляционная система (здесь она будет принудительной), при которой воздух, выходящий из квартиры, станет обогревать входящий.

В цокольном этаже дома, как водится, расположатся кладовые, но в этом случае застройщик позаботился также о помещении, где жильцы могли бы собираться вместе.

Новый дом на ул. Сепа выделяется на общем фоне тем, что здесь можно приобрести 2-уровневую квартиру. В квартирах большой площади (четырехкомнатные и пятикомнатная) предполагается наличие сауны, площадки для камина. При отделке квартир, в том числе ванных комнат и туалетов, будут использованы современные материалы и сантехника солидного ценового класса. Проектом предусмотрены гардеробные и другие нишевые пространства. Ну, а каким приложением ко всему перечисленному может служить месторасположение дома, предоставляем судить каждому из читающих этот материал. Одних наверняка смутит то, что Сепа, 10 находится в некотором отдалении от центра, плюс к этому вдоль дороги.

Других это, напротив, порадует: дом практически находится в природной зоне, внизу расположен променад, рядом Старый город. А если нужно попасть в центр, хоть в деловой, хоть в административный, на собственном автомобиле доедешь туда за несколько минут. Привыкшие ездить на автобусе также не внакладе: две автобусные остановки находятся поблизости.

Цены тоже новые



Радим Зейналов и Павел Иванов уверены, что в Нарве есть желающие поселиться в жилье особой комфортности, однако возникает вопрос: сколько их, наберется ли на один малоквартирный дом? Ведь стоимость квартир — это тоже новый для нашего города уровень. Цены здесь от 1300 евро за квадратный метр, то есть самая дешевая квартира (двухкомнатная, 53, 9 кв. м) обойдется примерно в 73 тыс. евро, самая дорогая (четырехкомнатная, 116, 4 кв. м) будет стоить 174 500 тыс. евро.

Молодой нарвитянин Станислав, работающий в сфере транспортных услуг и ставший недавно обладателем 3-комнатной квартиры в доме на ул. Пушкина, 49, считает, что при имеющихся в Нарве зарплатах мечтать о покупке квартир в новых домах местной молодежи не приходится, пусть даже и с помощью кредита. Поэтому свои проблемы такие семьи решают на рынке вторичного жилья. Если постараться, то нужное в Нарве пока найти можно. Главной же проблемой для города, на его взгляд, является большое количество ”хрущевок”.

А вот Галина, представительница более старшего поколения, как раз занимающаяся сейчас поиском ”приватного жилья в приличном районе”, считает, что найти такую квартиру в Нарве практически невозможно. При этом в нашем явно устаревшем жилом фонде встречаются продажные цены премиум-класса: 70, 80, 100 тысяч евро…

Так что новость о строительстве нового дома ее весьма ободрила. По мнению Александра Богенса, лицензированного оценщика и регионального директора Domus Kinnisvara, одного из ведущих бюро недвижимости Эстонии, стоимость 1300 евро за квадратный метр для нового дома в Нарве — вполне оправданная. — В Таллинне это существенно дороже, от 1600-1900 евро за квадратный метр и выше. И дело не в том, что там столица, а здесь периферия. Безусловно, различается стоимость земли, но более всего на цену влияет себестоимость строительства, которая везде примерно одинакова.

Кто на очереди?