В Нарве на улице Йыэсуу появился пешеходный переход

Департамент городского хозяйства сообщает, что в конце октября в Нарве завершились работы по строительству пешеходного перехода на ул. Йыэсуу к Петровскому кресту.
Как сообщается в Facebook города, особенно остро необходимость в пешеходном переходе возникла после окончания строительства вело-пешеходной дорожки. Основываясь на многочисленных просьбах горожан был заказан проект организации дорожного движения и соответствующие строительные работы.
В ходе работ была нанесена новая разметка, установлены ограждающие поручни для пешеходов, дорожное зеркало, тактильная плитка для слабовидящих пешеходов, бетонные ограничители парковочных мест и дорожные знаки, проведена прореживающая вырубка кустарника, оборудована велопарковка.
В планах установить в этом месте экспериментальные фонари уличного освещения оборудованные солнечными панелями.
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