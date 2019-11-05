В Нарве на улице Йыэсуу появился пешеходный переход

Как сообщается в Facebook города, особенно остро необходимость в пешеходном переходе возникла после окончания строительства вело-пешеходной дорожки. Основываясь на многочисленных просьбах горожан был заказан проект организации дорожного движения и соответствующие строительные работы.

В ходе работ была нанесена новая разметка, установлены ограждающие поручни для пешеходов, дорожное зеркало, тактильная плитка для слабовидящих пешеходов, бетонные ограничители парковочных мест и дорожные знаки, проведена прореживающая вырубка кустарника, оборудована велопарковка.

В планах установить в этом месте экспериментальные фонари уличного освещения оборудованные солнечными панелями.