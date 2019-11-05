05.11.2019, 16:09

В Нарве на улице Йыэсуу появился пешеходный переход

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В Нарве на улице Йыэсуу появился пешеходный переход
Фото: Narva Linn Facebook

Департамент городского хозяйства сообщает, что в конце октября в Нарве завершились работы по строительству пешеходного перехода на ул. Йыэсуу к Петровскому кресту.

Как сообщается в Facebook города, особенно остро необходимость в пешеходном переходе возникла после окончания строительства вело-пешеходной дорожки. Основываясь на многочисленных просьбах горожан был заказан проект организации дорожного движения и соответствующие строительные работы.

В ходе работ была нанесена новая разметка, установлены ограждающие поручни для пешеходов, дорожное зеркало, тактильная плитка для слабовидящих пешеходов, бетонные ограничители парковочных мест и дорожные знаки, проведена прореживающая вырубка кустарника, оборудована велопарковка.

В планах установить в этом месте экспериментальные фонари уличного освещения оборудованные солнечными панелями.

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