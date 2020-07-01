В Нарве на променаде шторм повалил деревья. А как же мышки?
Интересно, что в Спасательный департамент не поступило ни одного вызова по этому поводу. Как сказала руководитель отдела коммуникаций Восточного спасательного центра Евгения Парв, обычно спасатели выезжают в случаях, когда ситуация угрожает жизни и здоровью людей, а также мешает дорожному движению. То есть, поваленных деревьев в Нарве никто не испугался и спасателям не сообщил, пишет Виру Проспект.
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