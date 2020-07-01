В Нарве на променаде шторм повалил деревья. А как же мышки?

По информации Елены Магдиной, старшего специалиста по благоустройству Департамента городского хозяйства, эти старые деревья давно представляли потенциальную опасность, по поводу вырубки части из них горуправа обращалась в соответствующие республиканские инстанции.

Деревья спилить не разрешали, кроме совсем сухих: все мы помним о том, что таким образом защитники окружающей среды пытаются сберечь популяцию летучих мышей, гнездящихся в дуплах их стволов.

Елена Магдина заверила, что все упавшие деревья будут утилизированы, а те сухие, что еще не убраны, также будут спилены и утилизированы.

Таким образом, от шторма больше всего пострадали мышки, ведь люди спасателей не вызывали…

В комментариях к новости добавили, что спасатели все-таки были. Правда, о выезде не осталось официальной записи, отвечает на комментарий редакция.