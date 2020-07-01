01.07.2020, 14:38

В Нарве на променаде шторм повалил деревья. А как же мышки?


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В Нарве на променаде шторм повалил деревья. А как же мышки?
Pixabay

Интересно, что в Спасательный департамент не поступило ни одного вызова по этому поводу. Как сказала руководитель отдела коммуникаций Восточного спасательного центра Евгения Парв, обычно спасатели выезжают в случаях, когда ситуация угрожает жизни и здоровью людей, а также мешает дорожному движению. То есть, поваленных деревьев в Нарве никто не испугался и спасателям не сообщил, пишет Виру Проспект.

По информации Елены Магдиной, старшего специалиста по благоустройству Департамента городского хозяйства, эти старые деревья давно представляли потенциальную опасность, по поводу вырубки части из них горуправа обращалась в соответствующие республиканские инстанции.

Деревья спилить не разрешали, кроме совсем сухих: все мы помним о том, что таким образом защитники окружающей среды пытаются сберечь популяцию летучих мышей, гнездящихся в дуплах их стволов.

Елена Магдина заверила, что все упавшие деревья будут утилизированы, а те сухие, что еще не убраны, также будут спилены и утилизированы.
Таким образом, от шторма больше всего пострадали мышки, ведь люди спасателей не вызывали…

В комментариях к новости добавили, что спасатели все-таки были. Правда, о выезде не осталось официальной записи, отвечает на комментарий редакция.

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