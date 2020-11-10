10.11.2020, 07:28
В Нарве на пешеходном переходе сбили велосипедиста
Накануне вечером в результате ДТП в Нарве пострадал 20-летний велосипедист.
Накануне вечером в результате ДТП в Нарве пострадал 20-летний велосипедист.
По данным полиции, инцидент произошел в 17:20 неподалеку от перекрестка улицы Мыйзу и проспекта Выйду, где 20-летний молодой человек, на велосипеде переезжавший через дорогу по пешеходному переходу, был сбит поворачивавшим направо легковым автомобилем, пишет RusERR.
За рулем машины находилась женщина. Она остановилась, оставила велосипедисту свои контактные данные, а затем уехала.
Добравшись до дома, велосипедист вызвал себе скорую помощь, которая доставила его в Нарвскую больницу.
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