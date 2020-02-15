В Нарве на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка

В пятницу вечером в Нарве рядом со зданием по адресу А.Тийманни, 14 произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка.
Как сообщили в полиции, ДТП случилось в 20:10. Автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого была 44-летняя женщина, наехал на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 11-летнюю девочку, передает rus.err.ee.
Пешехода доставили в Нарвскую больницу.
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