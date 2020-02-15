В Нарве на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка

Как сообщили в полиции, ДТП случилось в 20:10. Автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого была 44-летняя женщина, наехал на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 11-летнюю девочку, передает rus.err.ee.

Пешехода доставили в Нарвскую больницу.