15.02.2020, 13:32

В Нарве на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка

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В Нарве на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка
Pixabay

В пятницу вечером в Нарве рядом со зданием по адресу А.Тийманни, 14 произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка.

Как сообщили в полиции, ДТП случилось в 20:10. Автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого была 44-летняя женщина, наехал на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 11-летнюю девочку, передает rus.err.ee.

Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

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