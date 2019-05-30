В Нарве мужчина взял в заложницы свою собутыльницу и потребовал с ее мужа 25 000 евро

Одним ноябрьским днем 2017 года 49-летний Андрей Фещенко со своей знакомой употребляли в одной из нарвских квартир алкоголь. К обеду женщина была уже сильно пьяна и Фещенко пришла в голову гениальная идея заработать на этом денег.

Он взял мобильный телефон женщины и позвонил ее мужу. Фещенко сообщил, что взял женщину в заложники, и если муж не заплатит 15000 евро, то он ее ”ликвидирует”. Через несколько часов Фещенко позвонил снова и сообщил, что сумма выкупа выросла до 25 000 евро. Как бы то ни было, ”сделка” не состоялась, поскольку одна сторона на встречу не явилась, а другая отправилась за решетку.

В феврале этого года в ходе договорного производства с Вируским окружным судом гражданин РФ Фещенко, у которого был бизнес в Нарве, признал свою вину и за вымогательство получил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и три месяца условно. Также он должен выплатить государству около 1000 евро залога и компенсации расходов на производство.

Несколькими годами ранее Фещенко был признан виновным в совершении насильственных действий в отношении представителя власти и иного лица, защищающего общественный порядок. Тогда наказание ограничилось штрафом.