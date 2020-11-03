В Нарве мужчина погнался за девочкой. Жители города в ярости

Напоминаем, что во вторник в Нарве произошли два случая нападения на женщин. В обоих случаях мужчина, без видимых на то причин, начал бить находящуюся поблизости женщину.

Мужчину нашли и полиция временно задержала его в среду до выяснения обстоятельств.

Соседка женщины, на которую было совершено нападение, утверждает, что агрессор отпущен и уже вечером в четверг гнался за ее дочкой.

Разгневанные нарвитяне в соцсетях предлагают собирать народные дружины для патрулирования улиц и вершить самосуд.

Однако в понедельник пресс-секретарь полиции Андрей Якубович в ответ на запрос интернет-портала SETI.ee сообщил, что мужчина, напавший на двух женщин, никак не связан с эпизодом преследования девочки на Паэмурру.

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