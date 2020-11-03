В Нарве мужчина погнался за девочкой. Жители города в ярости

Жительница Нарвы сообщила порталу seti.ee, что в районе Ору и частного сектора Паэмурру за ее дочкой гонялся мужчина.
Напоминаем, что во вторник в Нарве произошли два случая нападения на женщин. В обоих случаях мужчина, без видимых на то причин, начал бить находящуюся поблизости женщину.
Мужчину нашли и полиция временно задержала его в среду до выяснения обстоятельств.
Соседка женщины, на которую было совершено нападение, утверждает, что агрессор отпущен и уже вечером в четверг гнался за ее дочкой.
Разгневанные нарвитяне в соцсетях предлагают собирать народные дружины для патрулирования улиц и вершить самосуд.
Однако в понедельник пресс-секретарь полиции Андрей Якубович в ответ на запрос интернет-портала SETI.ee сообщил, что мужчина, напавший на двух женщин, никак не связан с эпизодом преследования девочки на Паэмурру.
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