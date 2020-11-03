В Нарве мужчина погнался за девочкой. Жители города в ярости. Полиция ведет проверку

Напоминаем, что во вторник в Нарве произошли два случая нападения на женщин. В обоих случаях мужчина, без видимых на то причин, начал бить находящуюся поблизости женщину.

Мужчину нашли и полиция временно задержала его в среду до выяснения обстоятельств.

Соседка женщины, на которую было совершено нападение, утверждает, что агрессор отпущен и уже вечером в четверг гнался за ее дочкой.

Разгневанные нарвитяне в соцсетях предлагают собирать народные дружины для патрулирования улиц и вершить самосуд.

Однако в понедельник пресс-секретарь полиции Андрей Якубович в ответ на запрос интернет-портала SETI.ee сообщил, что мужчина, напавший на двух женщин, никак не связан с эпизодом преследования девочки на Паэмурру.

Дополнительно во вторник ситуацию прокомментировал руководитель участковых и молодежных полицейских Нарвского отделения полиции Михаил Савосто:

29 октября примерно в 19 часов в Центр тревоги позвонила жительница Нарвы и сообщила, что примерно часом ранее в районе улиц Ору и Паэмурру своим поведением ее 12-летнюю дочь и подругу дочери напугал неизвестный мужчина. Мужчина не обращался к детям и не прикасался к ним физически, но, по словам детей, он двигался в их направлении и это показалось детям опасным. На вызов выехал патруль полиции, но мужчину на месте не обнаружили.

Сейчас нет оснований полагать, что этот случай связан со случаем нападения на двух женщин в Нарве 26 октября, но полицейские проверяют обстоятельства происшествия и собирают дополнительную информацию.

Полиция устанавливает личность напугавшего детей мужчины и просит людей, кто мог быть свидетелем этой ситуации или имеет какую-то информацию, связаться с полицией по адресу mihhail.savosto@politsei.ee или позвонить по номеру 357 6134.

При виде нарушения или любой опасной ситуации просим всегда сразу же звонить в Центр тревоги на номер 112. Также просим родителей рассказать детям, что в случае, когда ребенку нужна помощь или он чувствует себя небезопасно, надо смело звонить на 112.

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