В Нарве может появиться улица Георга Отса

В своем обращении в горуправу и горсобрание Всемирный клуб петербуржцев также предложил присвоить одной из безымянных улиц, площадей или скверов города имя мореплавателя Ивана Крузенштерна, но председатель горсобрания Ирина Янович возможное появление в Нарве улицы имени Крузенштерна считает маловероятным.

В беседе с корреспондентом портала rus.err.ee она также сказала, что улиц, не имеющих названий, в Нарве сейчас нет и ничто не указывает на то, что они могут появиться в обозримом будущем: "Но предложение назвать одну из улиц именем Георга Отса очень интересное. К тому же сейчас на рассмотрении горсобрания находится проект о переименовании улиц Тиймана и Даумана. Мне кажется, что одну из них можно было бы переименовать в улицу имени Отса. Сама я за то, чтобы именем Георга Отса назвали бы улицу Тиймана".

По ее словам, обращение Всемирного клуба петербуржцев уже передано для обсуждения в комиссию по городскому хозяйству.

В 2020 году исполнится 250 лет как со дня рождения Ивана Крузеншетрна, так и Георга Отса, при этом жизнь семьи великого баритона была тесно связана с Нарвой — в этом городе свои первые шаги как оперный певец делал отец Георга Отса Карл Отс.