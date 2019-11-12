В Нарве может появиться улица Георга Отса
В Нарве может появиться улица имени Георга Отса — с таким предложением к местным властям обратился Всемирный клуб петербуржцев, передает rus.err.ee.
В Нарве может появиться улица имени Георга Отса — с таким предложением к местным властям обратился Всемирный клуб петербуржцев, передает rus.err.ee.
В своем обращении в горуправу и горсобрание Всемирный клуб петербуржцев также предложил присвоить одной из безымянных улиц, площадей или скверов города имя мореплавателя Ивана Крузенштерна, но председатель горсобрания Ирина Янович возможное появление в Нарве улицы имени Крузенштерна считает маловероятным.
В беседе с корреспондентом портала rus.err.ee она также сказала, что улиц, не имеющих названий, в Нарве сейчас нет и ничто не указывает на то, что они могут появиться в обозримом будущем: "Но предложение назвать одну из улиц именем Георга Отса очень интересное. К тому же сейчас на рассмотрении горсобрания находится проект о переименовании улиц Тиймана и Даумана. Мне кажется, что одну из них можно было бы переименовать в улицу имени Отса. Сама я за то, чтобы именем Георга Отса назвали бы улицу Тиймана".
По ее словам, обращение Всемирного клуба петербуржцев уже передано для обсуждения в комиссию по городскому хозяйству.
В 2020 году исполнится 250 лет как со дня рождения Ивана Крузеншетрна, так и Георга Отса, при этом жизнь семьи великого баритона была тесно связана с Нарвой — в этом городе свои первые шаги как оперный певец делал отец Георга Отса Карл Отс.
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