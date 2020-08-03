В Нарве хотят открыть международный центр водно-моторного спорта
Союз водно-моторного спорта Эстонии обратился к мэру Нарвы за поддержкой идеи создания на одном из водоемов Кадастику международного центра водно-мотрного спорта, пишет rus.err.
Союз водно-моторного спорта Эстонии обратился к мэру Нарвы за поддержкой идеи создания на одном из водоемов Кадастику международного центра водно-мотрного спорта, пишет rus.err.
Сама идея принадлежит некоммерческому объединению VMK Balti. Руководитель объединения Александр Ларюшин сказал, что эту идею он вынашивает давно, есть интерес со стороны спортсменов из Эстонии, Латвии, Литвы и России, которым необходима база, где можно регулярно тренироваться.
На реке оборудовать такую базу невозможно, потому что она является границей, разрешения никто не даст на проведение тренировок и соревнований. Водохранилище, по словам Ларюшина, слишком мелкое и полно всяких коряг, а вот водоем Кадастику хорошо подходит для этих целей.
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