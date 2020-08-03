В Нарве хотят открыть международный центр водно-моторного спорта

Сама идея принадлежит некоммерческому объединению VMK Balti. Руководитель объединения Александр Ларюшин сказал, что эту идею он вынашивает давно, есть интерес со стороны спортсменов из Эстонии, Латвии, Литвы и России, которым необходима база, где можно регулярно тренироваться.

На реке оборудовать такую базу невозможно, потому что она является границей, разрешения никто не даст на проведение тренировок и соревнований. Водохранилище, по словам Ларюшина, слишком мелкое и полно всяких коряг, а вот водоем Кадастику хорошо подходит для этих целей.