23.08.2020, 17:59

В Нарве горело бывшее здание колледжа ТУ


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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Kenno Soo

В субботу вечером в Нарве произошел пожар в бывшем здании колледжа Тартуского университета.

Как сообщили RusDelfi из Спасательного департамента, сигнал о возгорании здания по адресу Кересе 14 /1 поступил в 23.01.

Пожар был потушен, информации о пострадавших на данный момент нет.

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