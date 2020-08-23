23.08.2020, 17:59
В Нарве горело бывшее здание колледжа ТУ
В субботу вечером в Нарве произошел пожар в бывшем здании колледжа Тартуского университета.
В субботу вечером в Нарве произошел пожар в бывшем здании колледжа Тартуского университета.
Как сообщили RusDelfi из Спасательного департамента, сигнал о возгорании здания по адресу Кересе 14 /1 поступил в 23.01.
Пожар был потушен, информации о пострадавших на данный момент нет.
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