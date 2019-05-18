В Нарве — ”электроколлапс”: не работали банкоматы, в некоторых домах не было тока

Нарвский корреспондент Delfi сообщает, что в Нарве — "электроколлапс" начиная примерно с 7 утра субботу. ”Не работают банкоматы, в некоторых домах нет электричества”.
Причины отключения на данный момент неизвестны. С картами отключения электричества можно ознакомиться тут.
"Обесточены жилые дома по Таллиннскому шоссе, улица Вахтра, Тиймана и часть домой по улице Раху. Также не работают заправочные станции Olirex и Circle K на выезде из Нарвы. На части Таллиннского шоссе до ТЦ Астри не работают светофоры", — сообщил rus.err.eeСергей Степанов.
Порталу rus.err.ee в отделе оперативного обслуживания VKG Elektrivõrgud комментарии дать отказались, сославшись на то, что это задача пресс-секретаря предприятия.
После 10:03 в Фейсбуке стали появляться сообщения, что электричество в жилых домах появилось.