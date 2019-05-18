18.05.2019, 10:12

В Нарве — ”электроколлапс”: не работали банкоматы, в некоторых домах не было тока

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дополнено в 12:30
rus.delfi.ee
EST 1
Elekter, elektritarvikud
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Нарвский корреспондент Delfi сообщает, что в Нарве — "электроколлапс" начиная примерно с 7 утра субботу. ”Не работают банкоматы, в некоторых домах нет электричества”.

Причины отключения на данный момент неизвестны. С картами отключения электричества можно ознакомиться тут.

"Обесточены жилые дома по Таллиннскому шоссе, улица Вахтра, Тиймана и часть домой по улице Раху. Также не работают заправочные станции Olirex и Circle K на выезде из Нарвы. На части Таллиннского шоссе до ТЦ Астри не работают светофоры", — сообщил rus.err.ee Сергей Степанов.

Порталу rus.err.ee в отделе оперативного обслуживания VKG Elektrivõrgud комментарии дать отказались, сославшись на то, что это задача пресс-секретаря предприятия.

После 10:03 в Фейсбуке стали появляться сообщения, что электричество в жилых домах появилось.

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