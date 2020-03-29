В Нарве для некоторых линий особые правила: можно заходить через первую дверь и покупать билеты за наличные. RusDelfi выяснил почему

По словам представителя автобусной фирмы Atko Татьяны Широковой, они 12 марта отправили в Городскую управу письмо с просьбой защитить водителей от вируса. "Для этого нужно запереть переднюю дверь и обслуживать пассажиров через другие двери". Так действуют, например, в Таллинне. Передняя дверь заперта и у водителя нельзя купить билет. Как отмечает Широкова, Нарвская управа удовлетворила просьбу частично — только на городских линиях. "Поэтому на садовых линиях заходят в автобус через первую дверь и покупают билеты".

RusDelfi связался с директором Департамента городского хозяйства Нарвы Еленой Скулачевой, которая подписывала документ. По ее словам, способ оплаты за проезд в городских автобусах отличается от оплаты на пригородных автобусах. "На городских маршрутах пассажир оплачивает проезд путем валидирования электронного билета в салоне автобуса.

На пригородных маршрутах действует тарифная сетка оплаты проезда по нескольким зонам. Перед началом пригородного рейса водитель на планшете выбирает номер маршрута, пассажир называет тарифную зону или остановку, водитель валидирует проезд. В связи с этим нет технической возможности бесконтактной оплаты проезда на пригородных маршрутах.

Говоря о дезинфекции, Atko заверил: по окончанию смены все автобусы дезинфицируются в гараже. "Также у водителей есть возможность использовать чистящие средства, плюс мы заказали защитные стекла". Департамент также просил выдать перчатки.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.